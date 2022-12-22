Події

10:59 22.12.2022

Ексголову комітету Ради, службових осіб СБУ та АРМА підозрюють у заволодінні правом вимоги банку на понад 128 млн грн

2 хв читати
Ексголову комітету Ради, службових осіб СБУ та АРМА підозрюють у заволодінні правом вимоги банку на понад 128 млн грн

Антикорупційні органи України повідомили про підозру в незаконному заволодінні правом вимоги банку на більш ніж 128 млн грн вісьмом особам, зокрема ексголові комітету Верховної Ради, службовим особам СБУ, АРМА та державних підприємств, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"21 грудня 2022 року прокурори САП та детективи НАБУ повідомили про підозру вісьмом особам, серед яких голова Комітету Верховної Ради VIII скликання, начальник відділення ГСУ СБУ, посадова особа АРМА, керівництво державного підприємства, які у складі організованої групи протиправно заволоділи правом вимоги банківської установи на більш як 128 млн грн", - йдеться в повідомленні САП на сторінці у фейсбуці.

За інформацією прокуратури, дії підозрюваних кваліфіковано за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна), ч. 3, 4 ст. 358 (підроблення документів), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою), ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою), ч. 3 ст. 369 (пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.

У САП пояснюють, що, за версією слідства, у 2019 році голова комітету ВР VIII скликання, як фактичний власник низки юридичних осіб, здійснював забудову земельної ділянки на околиці Києва.

"Будівництво проводилося за кредитні кошти під заставу збудованого в майбутньому багатоквартирного житлового комплексу, земельних ділянок та низки особистих порук (у тому числі і народного обранця). Щоб уникнути іпотечних зобов'язань та отримання можливості продати збудовану житлову нерухомість, народний депутат із залученням начальника відділення Головного слідчого управління СБУ (нині особа обіймає керівну посаду в Центральному апараті ДБР), керівника підрозділу АРМА, керівництва державного підприємства "СЕТАМ", а також оцінювачів організував протиправне відчуження права вимоги банківської установи через відповідне Нацагентство та держпідприємство", - уточнюють у прокуратурі.

У повідомленні наголошується, що зловмисники використовували підроблені офіційні документи, надавали та отримували неправомірну вигоду, завдяки чому домоглися викупу вказаної нерухомості за заниженою вартістю на підконтрольну юридичну особу.

"Висновки експертиз підтверджують, що реалізація цієї злочинної схеми завдала банківській установі шкоди на більш як 112 млн грн – саме така сума становить різницю між реальною вартістю та тією, яку сплатили зловмисники", - резюмують у САП.

У повідомленні прокуратури не зазначено імен підозрюваних. Як повідомило агентству джерело в правоохоронних органах, йдеться про колишнього народного депутата Сергія Скуратовського (фракція Радикальної партії Олега Ляшка).

Теги: #сбу #сап #арма

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:49 21.12.2022
Керівник СБУ: Відповідно до норм міжнародного права ми зобов'язані перерізати логістику ворога на Кримському мосту

Керівник СБУ: Відповідно до норм міжнародного права ми зобов'язані перерізати логістику ворога на Кримському мосту

13:13 21.12.2022
В.о. глави СБУ: Ворог готував замах на голову ГУР та міністра оборони, таких історій до десятка

В.о. глави СБУ: Ворог готував замах на голову ГУР та міністра оборони, таких історій до десятка

12:36 21.12.2022
Ексглава кримського СБУ Кулініч надавав дані московській "кротофермі" Сівковича-Клюєва, куди входять співробітники ФСБ РФ

Ексглава кримського СБУ Кулініч надавав дані московській "кротофермі" Сівковича-Клюєва, куди входять співробітники ФСБ РФ

11:39 21.12.2022
СБУ здійснює перевірку у Софронієво-Молченському монастирі УПЦ (МП) на Сумщині

СБУ здійснює перевірку у Софронієво-Молченському монастирі УПЦ (МП) на Сумщині

15:19 20.12.2022
СБУ виявила арсенали російської зброї у прикордонних районах Чернігівщини

СБУ виявила арсенали російської зброї у прикордонних районах Чернігівщини

13:13 20.12.2022
Литовському дипломату повернули колекцію ікон, викрадених окупантами з його резиденції в Херсоні

Литовському дипломату повернули колекцію ікон, викрадених окупантами з його резиденції в Херсоні

11:53 20.12.2022
ДБР: У власність держави переходять російські активи, зокрема на сотні млн грн у галузі енергетики

ДБР: У власність держави переходять російські активи, зокрема на сотні млн грн у галузі енергетики

11:17 20.12.2022
Затримано прибічника "Новоросії", який піднімав у 2014 році російський прапор над Харківською міськрадою, - СБУ

Затримано прибічника "Новоросії", який піднімав у 2014 році російський прапор над Харківською міськрадою, - СБУ

14:36 19.12.2022
СБУ встановила чиновника-колаборанта, який налагоджує подання води на військові бази РФ у Криму

СБУ встановила чиновника-колаборанта, який налагоджує подання води на військові бази РФ у Криму

19:05 16.12.2022
САП оскаржить рішення про закриття справи щодо прокурора, якого обвинувачують у заволодінні восьми кг золота

САП оскаржить рішення про закриття справи щодо прокурора, якого обвинувачують у заволодінні восьми кг золота

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Понад 100 тис. одиниць о/с втратила РФ в Україні – Генштаб ЗСУ

ЗС України відбили ворожі атаки в районах 16 населених пунктів

Ми маємо перемогти Кремль на полі битви за майбутнє наших дітей та онуків – Зеленський у Конгресі США

Посилення ППО позбавить державу-терориста її головного інструменту терору

Український народ продовжує надихати світ – Байден на зустрічі із Зеленським

ОСТАННЄ

Російська ядерна риторика є спробою заспокоїти внутрішню аудиторію та залякати західну – ISW

Система Patriot в Україні зміцнить безпеку не лише українців, а й поляків – міністр оборони Польщі

Раді знову пропонують звільнити Пацкана

Кулеба: Рішення Байдена відкриває двері для інших Patriot

Ситуація в Києві з енергопостачанням важка, головна проблема – доставка живлення споживачам - КМВА

Зеленський зустрівся у Вашингтоні з Ненсі Пелосі

Понад 100 тис. одиниць о/с втратила РФ в Україні – Генштаб ЗСУ

За добу на звільнених територіях Харківщини зареєстровано ще 32 воєнні злочини, вчинені загарбниками під час окупації

За добу на Харківщині двоє людей постраждали від залишених ворогами мін і боєприпасів

У результаті ворожих обстрілів із "Ураганів", "Градів" та важкої артилерії у Марганці постраждала 8-річна дитина

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА