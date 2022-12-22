Події

07:23 22.12.2022

Резніков про новий пакет військової допомоги для ЗСУ: Це боротьба за життя

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Резніков про новий пакет військової допомоги для ЗСУ: Це боротьба за життя

Міністр оборони України Олексій Резніков подякував президенту США Джозефу Байдену, а також американському народу за новий пакет військової допомоги для української армії та підтримку.

"Черговий американський військовий пакет для української армії не є новорічним подарунком. Це те, що необхідно для роботи: у свята та будні, вдень і вночі, у сніг, дощ та спеку. Це боротьба за життя, свободу, прагнення до щастя", - написав він у твіттері.

 

 

 

Теги: #сша #допомога #резніков #вдячність

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