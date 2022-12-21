НКРЕКП перевірить 12 обленерго щодо недотримання графіків відключень е/е

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП), проведе виїзні позапланові перевірки 12 операторів системи розподілу (ОСР, обленерго) за зверненнями споживачів щодо недотримання графіків відключень електроенергії.

"Ці рішення регулятор прийняв 20 грудня 2022 року на своєму засіданні. Підставою для проведення перевірок стали численні звернення побутових споживачів про недотримання ОСР графіків відключень від електропостачання", - повідомила Нацкомісія на своєму сайті в середу.

Зокрема, регулятор перевірить АТ "Вінницяобленерго", ПрАТ "Волиньобленерго", ПрАТ "Закарпаттяобленерго", ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі", ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі", ПрАТ "Львівобленерго", АТ "ДТЕК Одеські електромережі", ВАТ "Тернопільобленерго", АТ "Хмельницькобленерго", ПАТ "Черкасиобленерго", АТ "Чернівціобленерго" та АТ "Полтаваобленерго".

Як пояснили у комісії, до НКРЕКП надходять численні звернення споживачів електроенергії щодо нерівномірного розподілу ОСР графіків відключень серед споживачів.

"Зокрема, споживачі вказують, що ОСР відключають певні об'єкти постійно та на тривалий час, а певні об'єкти відключають на значно менш тривалий час або взагалі не відключають", - зазначив регулятор.

Також споживачі вказують на відсутність або неактуальність інформації про перерви в електропостачанні на вебсайтах ОСР.

Загалом до НКРЕКП надійшло відповідне звернення з боку 62 споживачів 12 ОСР. Найбільшу кількість звернень отримано від споживачів "Полтаваобленерго" – 19, включно з одним колективним зверненням, а також від споживачів "ДТЕК Київські електромережі" та "ДТЕК Київські регіональні електромережі" - по 14.

"НКРЕКП наголошує, що відповідно до вимог законодавства при застосуванні аварійного розвантаження ОСР не повинен допускати дискримінацію між користувачами та має забезпечувати максимально можливий рівномірний розподіл обсягів зниження споживання між споживачами", - наголосив регулятор.

У діях 12 ОСР вбачаються ознаки порушення вимог закону "Про ринок електричної енергії", Кодексу систем розподілу та недотримання ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, констатували у НКРЕКП.