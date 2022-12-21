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18:41 21.12.2022

Швейцарія включила до санкційних списків РФ 141 фізичну особу та 49 структур

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Швейцарія включила до санкційних списків РФ 141 фізичну особу та 49 структур

Швейцарія слідом за ЄС запровадила нові санкції проти РФ, до "чорних списків" потрапили 141 фізична та 49 юридичних осіб, йдеться у заяві швейцарського уряду.

"Швейцарія, вносячи 21 грудня зміни до списків санкцій, тим самим приєдналася до заходів ЄС", - наголошується в пресрелізі.

"Швейцарія вносить зміни до санкційного режиму в рамках заходів, які вжив ЄС у зв'язку з поставками іранських безпілотників Росії і тривожною обстановкою, що зберігається в Україні", - уточнюється в документі.

Санкції набирають чинності о 18:00 за місцевим часом.

Згідно із заявою, ЄС 16 грудня також запровадив заборону на експорт до РФ ще низки категорій товарів і надання Росії низки послуг, і швейцарський уряд у свою чергу вивчить ці заходи.

Рада ЄС затвердила 16 грудня дев'ятий пакет санкцій щодо РФ, який передбачає, зокрема, обмеження проти гірничодобувного та енергетичного секторів та заборону на експорт товарів космічної промисловості та безпілотників.

Серед іншого ЄС також додав до "чорних списків" ще 168 структур, пов'язаних із оборонною промисловістю Росії. Крім того, до дев'ятого пакета санкцій ЄС проти Росії увійшли 144 фізичні особи, включно з високопоставленими російськими чиновниками, депутатами, військовими та артистами з Росії.

Теги: #швейцарія #санкції_рф

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