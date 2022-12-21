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17:42 21.12.2022

Комісія з проведення конкурсу на посаду директора НАБУ завершила прийом документів від кандидатів, загалом отримано 78 заявок

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Комісія з проведення конкурсу на посаду директора НАБУ завершила прийом документів від кандидатів, загалом отримано 78 заявок

Комісія з проведення конкурсу на посаду директора Національного антикорупційного бюро України завершила прийом документів від потенційних кандидатів.

Як повідомляється в офіційному телеграм-каналі комісії, вона одержала документи 78 заявників, які претендують на посаду.

"Вчора опівночі, 20 грудня, закінчився прийом документів для участі в конкурсі на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро України. Всього комісія отримала документи 78 заявників", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що згідно з Регламентом проведення конкурсу комісія публікує прізвища, імена та по батькові осіб, які подали документи, а також кількість отриманих файлів від кожного заявника. З цією інформацією можна ознайомитися за посиланням.

"На засіданні комісії 22 грудня буде розглянуто питання ухвалення рішення про допущення або недопущення кандидатів до участі у конкурсі на підставі поданих документів, а також оголошено про наступний етап конкурсу – тестування кандидатів на знання законодавства", - наголосили у комісії.

У переліку осіб, які претендують на посаду директора НАБУ, зазначені колишній заступник попереднього директора НАБУ Анатолій Новак, керівник Департаменту війни Офісу генпрокурора України Юрій Бєлоусов, ексначальник управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк тощо.

Теги: #конкурс #набу

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