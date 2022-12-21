Події

16:21 21.12.2022

У столичному регіоні найближчі 2-3 тижні утримається значний дефіцит електроенергії - експерт

1 хв читати
У столичному регіоні найближчі 2-3 тижні утримається значний дефіцит електроенергії - експерт

У столичному регіоні найближчі два-три тижні утримається значний дефіцит електроенергії, прогнозує директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

"Відновлювальні роботи тривають, враховуючи характер пошкоджень, я б сказав, що киянам варто готуватися до того, що мінімум наступні два-три тижні наявність електроенергії протягом 4-6 годин у будинку – це хороша новина", - сказав він під час брифінгу в медіацентрі у Києві в середу.

За словами експерта, останню російську атаку було сфокусовано на київському регіоні, що призвело до низки суттєвих пошкоджень відповідної енергетичної інфраструктури.

"І без того енергодефіцитний столичний регіон опинився у дуже складній ситуації як з позиції доставки електроенергії, так і розподілу її всередині Києва та області", - уточнив Харченко.

За оцінкою експерта, без урахування заживленої критичної інфраструктури дефіцит у столичному регіоні становить близько 60-65%. При цьому в низці випадків на відсутність світла в будинках впливають не лише спричинені атаками ракет і дронів аварії на великих енергооб'єктах, а й велика кількість невеликих пошкоджень на місцевих підстанціях через постійні пертурбації в енергосистемі.

Директор Центру досліджень енергетики також наполегливо закликав киян не намагатися самостійно щось ремонтувати чи перепідключати, оскільки це шкодить як устаткуванню, так і самим ініціативним громадянам.

Теги: #електроенергія #дефіцит #київська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:04 20.12.2022
Київ поки що не може розраховувати на повернення до графіків відключення е/е

Київ поки що не може розраховувати на повернення до графіків відключення е/е

12:58 20.12.2022
На Київщині без електропостачання перебуває 80% регіону – голова ОВА

На Київщині без електропостачання перебуває 80% регіону – голова ОВА

12:50 20.12.2022
Дефіцит електроенергії в Києві перевищує 50% - "Укренерго"

Дефіцит електроенергії в Києві перевищує 50% - "Укренерго"

19:05 19.12.2022
На Харківщині 75% деокупованих територій уже з електрикою

На Харківщині 75% деокупованих територій уже з електрикою

13:20 19.12.2022
Обухівський, Вишгородський та Бучанський райони Київської області частково знеструмлені через російські удари – голова ОВА

Обухівський, Вишгородський та Бучанський райони Київської області частково знеструмлені через російські удари – голова ОВА

09:10 19.12.2022
Правоохоронці розпочали досудове розслідування нічної атаки Київської області дронами

Правоохоронці розпочали досудове розслідування нічної атаки Київської області дронами

07:17 19.12.2022
Після ворожої атаки дронами у Києві в понеділок очікуються екстрені відключення е/е

Після ворожої атаки дронами у Києві в понеділок очікуються екстрені відключення е/е

05:34 19.12.2022
Серія вибухів пролунала на Київщині в ніч на понеділок, в ОВА повідомили про роботу ППО

Серія вибухів пролунала на Київщині в ніч на понеділок, в ОВА повідомили про роботу ППО

22:03 18.12.2022
Дефіцит е/е сьогодні і в понеділок очікується значним через зниження температури

Дефіцит е/е сьогодні і в понеділок очікується значним через зниження температури

15:15 17.12.2022
Голові фракції "Голос" у міськраді Українки спалили авто

Голові фракції "Голос" у міськраді Українки спалили авто

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

США оголосили про виділення нового пакета військової допомоги Україні на суму $1,85 млрд, до нього увійдуть системи ППО Patriot

Байден наказав доправити ще $1 млрд на військову допомогу Україні

Російські окупанти продовжують обстрілювати територію України, в Гуляйполі завдано авіаудару по лікарні

Три поїзди УЗ затримуються через негоду та ДТП

Байден про візит Зеленського до Вашингтона: Багато що потрібно обговорити

ОСТАННЄ

США оголосили про виділення нового пакета військової допомоги Україні на суму $1,85 млрд, до нього увійдуть системи ППО Patriot

Байден наказав доправити ще $1 млрд на військову допомогу Україні

Уряд Грузії закупив 25 потужних генераторів для України, вони готові до відправки

Російські окупанти продовжують обстрілювати територію України, в Гуляйполі завдано авіаудару по лікарні

Порошенко співчуває родині колишнього в'язня Кремля Геннадія Афанасьєва, який загинув у бою на Луганщині

Швейцарія включила до санкційних списків РФ 141 фізичну особу та 49 структур

Голова Одеської ОВА затвердив програму розвитку та функціонування української мови як державної у суспільному житті регіону на 2023-2025 рр.

Три поїзди УЗ затримуються через негоду та ДТП

JYSK відкриє новий магазин у ТЦ "Прут" у Коломиї

Комісія з проведення конкурсу на посаду директора НАБУ завершила прийом документів від кандидатів, загалом отримано 78 заявок

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА