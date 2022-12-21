У столичному регіоні найближчі 2-3 тижні утримається значний дефіцит електроенергії - експерт

У столичному регіоні найближчі два-три тижні утримається значний дефіцит електроенергії, прогнозує директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

"Відновлювальні роботи тривають, враховуючи характер пошкоджень, я б сказав, що киянам варто готуватися до того, що мінімум наступні два-три тижні наявність електроенергії протягом 4-6 годин у будинку – це хороша новина", - сказав він під час брифінгу в медіацентрі у Києві в середу.

За словами експерта, останню російську атаку було сфокусовано на київському регіоні, що призвело до низки суттєвих пошкоджень відповідної енергетичної інфраструктури.

"І без того енергодефіцитний столичний регіон опинився у дуже складній ситуації як з позиції доставки електроенергії, так і розподілу її всередині Києва та області", - уточнив Харченко.

За оцінкою експерта, без урахування заживленої критичної інфраструктури дефіцит у столичному регіоні становить близько 60-65%. При цьому в низці випадків на відсутність світла в будинках впливають не лише спричинені атаками ракет і дронів аварії на великих енергооб'єктах, а й велика кількість невеликих пошкоджень на місцевих підстанціях через постійні пертурбації в енергосистемі.

Директор Центру досліджень енергетики також наполегливо закликав киян не намагатися самостійно щось ремонтувати чи перепідключати, оскільки це шкодить як устаткуванню, так і самим ініціативним громадянам.