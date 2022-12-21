Події

16:13 21.12.2022

Герой України Жемчугов повідомив про загибель на фронті колишнього в'язня Кремля Геннадія Афанасьєва

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Герой України Жемчугов повідомив про загибель на фронті колишнього в'язня Кремля Геннадія Афанасьєва

Герой України, "луганський партизан" Володимир Жемчугов заявляє про загибель на фронті колишнього політв'язня Геннадія Афанасьєва.

"Йдуть найкращі. Ми не пробачимо, ми не забудемо! На жаль, керівництво штабу ТРО у Києві вже все відомо. Афанасьєв Геннадій Сергійович 08.11.1990 р. н. 130 батальйон ТРО 241 бригада. Позивний "Тор". Загинув на Луганщині поблизу Білогорівки. Тіло вже перебуває в Краматорську в морзі, завтра відправлять до Дніпра", - написав Жемчугов у соціальній мережі "Фейсбук".

Також він зазначив, що родичам уже повідомили про загибель.

"У Кривому Розі буде процедура впізнання. Чекаємо на виїзд", - додав він у коментарях.

Мати Геннадія Ольга Афанасьєва в коментарях до одного зі своїх повідомлень наголосила, що інформація підтвердилася.

Теги: #загибель #афанасьєв

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