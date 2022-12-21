Події

11:39 21.12.2022

СБУ здійснює перевірку у Софронієво-Молченському монастирі УПЦ (МП) на Сумщині

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СБУ здійснює перевірку у Софронієво-Молченському монастирі УПЦ (МП) на Сумщині

Співробітники Служби безпеки України вживають контррозвідувальних заходів у Софронієво-Молченському чоловічому монастирі Різдва Богородиці Української православної церкви (Московського патріархату) у Сумській області.

Як повідомляється на сторінці управління СБУ у Сумській області у фейсбуці у середу, перевірка відбувається у межах чинного законодавства спільно з іншими правоохоронними структурами у рамках системної роботи щодо протидії підривній діяльності російських спецслужб.

"Враховуючи збройну агресію РФ, дані заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку "русского мира" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів. За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб, які, можливо, причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України, та предметів, заборонених до обігу", - йдеться у повідомленні.

 

Теги: #сбу #упц_мп

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