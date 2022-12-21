Події

10:12 21.12.2022

РФ передала Білорусі системи ППО С-400 - ISW

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Олександр Лукашенко, якого ЄС та США не вважають законно обраним президентом Білорусі, підтвердив, що РФ "передала" Білорусі невстановлену кількість систем ППО С-400.

Як ідеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) за 20 грудня, про це Лукашенко повідомив під час зустрічі із президентом РФ Володимиром Путіним у Мінську у вівторок. "Лукашенко раніше відмовлявся від систем С-400... Лукашенко, ймовірно, відкладає виконання більших вимог Путіна, таких як залучення білоруських військ для участі у вторгненні в Україну, роблячи невеликі поступки, які він роками блокував", - ідеться у звіті.

Водночас експлуатувати системи С-400, що базуються в Білорусі, будуть російські військовослужбовці. "Російський персонал може керувати системами С-400 із так званого спільного російсько-білоруського навчального центру ВПС та військ ППО в Гродно", - йдеться у повідомленні.

Аналітики зазначають, що посилення тиску РФ на Білорусь позбавляє Лукашенка можливості маневрувати, щоб не йти на поступки Кремлю. При цьому діяльність Путіна щодо встановлення сюзеренітету над Білоруссю просувається незалежно від його зусиль щодо більш активного залучення Білорусі до вторгнення в Україну.

ISW продовжує спостерігати ознаки, що відповідають найменш імовірному, але найнебезпечнішому варіанту розвитку подій, – повторного російського вторгнення в північну Україну з Білорусі.

"Українські військові продовжують попереджати про зростаючу російську загрозу з боку Білорусі... Незалежні білоруські джерела продовжують повідомляти про збільшення російських механізованих сил у Білорусі... Ці індикатори підтверджують прогноз найнебезпечнішого варіанту розвитку подій, але такий курс дій наразі залишається малоймовірним. Малоймовірно, що російське вторгнення в північну Україну з Білорусіі неминуче. Наєв підтвердив, що оборона України готова захищати північ України. Генштаб України підтвердив, що станом на 20 грудня формування ударних угруповань російськими військами в Білорусі не спостерігав", - ідеться у зведенні.

 

Теги: #війна #isw

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