Події

08:08 21.12.2022

У результаті обстрілів на Донеччині загинуло дві людини, вісім поранено

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У результаті обстрілів на Донеччині загинуло дві людини, вісім поранено

Минулої доби в результаті обстрілів населених пунктів Донецької області загинули 2 особи, 8 отримали поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 20 грудня росіяни вбили 2 мирних мешканців Донбасу: у Вугледарі та Торському. Крім того, у Святогірську правоохоронці виявили тіла 2 цивільних, убитих під час окупації. Ще 8 людей в області отримали поранення", - написав Кириленко у телеграм-каналі в середу.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

 

 

 

Теги: #жертви #донецька #обстріли

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