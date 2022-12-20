Франція нещодавно поставила в Україну ЗРК Crotale і відправить САУ Caesar на початку 2023 року

Франція відправить Україні в першому кварталі 2023 року більше самохідних артилерійських установок "Caesar", повідомив президент Франції Еммануель Макрон.

"В останні дні Франція відправила Україні більше зброї, ракетних установок, Crotale (ППО), обладнання понад того, що ми вже зробили", - сказав Макрон в інтерв'ю французьким телеканалам TF1/LCI.

"Ми також працюємо з міністром Збройних сил (Себастьян Лекорню), щоб у першому кварталі 2023 року знову поставити корисну зброю та боєприпаси, щоб українці могли захистити себе від бомбардувань", - сказав Макрон.

Заплановані поставки містять нові мобільні артилерійські установки Caesar, але Макрон не повідомив точних цифр, оскільки це залежить від переговорів з Данією.