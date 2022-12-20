Перша леді представила новий розділ на порталі "Дія" – "Дія. Безбар'єрність"

Перша леді України Олена Зеленська та віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров представили новий розділ на порталі "Дія" – "Дія. Безбар'єрність", повідомляється на офіційному сайті президента України у вівторок.

Тепер усю необхідну інформацію про держпослуги зібрано на одному сайті. Головна мета порталу – спростити взаємодію з державою для всіх, хто потребує допомоги у різні моменти життя, йдеться у повідомленні.

"Важливо розуміти, що люди старшого віку та молодь користуються і інтернетом, і держпослугами по-різному. Літні люди частіше зацікавлені у державних послугах, але мають складнощі з користуванням диджитальними порталами. У молоді все навпаки: молоді люди розуміють, як працює "Дія" та інші сервіси, але іноді навіть не думають шукати допомоги в держави під час важливих життєвих етапів (наприклад підбір першої роботи, щеплення дитини). Отже, головна мета розділу "Дія. Безбар’єрність" – додати взаєморозуміння й людяності у спілкуванні з державою. Війна ставить нові питання щодня. Але й не знімає попередніх. Питання без відповідей – це бар’єр, перепона перед нашими надіями. Та завдання країни – ці бар’єри прибирати, і навіть війна тут не стане на заваді", – зазначила перша леді.

Розділ "Дія. Безбар'єрність" охоплює статті, які будуть корисні для українців у різні періоди життя. На порталі багато інформації для внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю, батьків, людей похилого віку і тих, хто шукає роботу.

"Мінцифри працює над тим, щоб зробити Україну найзручнішою державою у світі. Сьогодні українці вже активно користуються державними послугами онлайн. Застосунком "Дія" користуються понад 18 мільйонів українців, ще 21,7 мільйона отримують державні послуги на порталі "Дія". Але наша мета – не тільки розвивати онлайн-сервіси, а й забезпечувати рівний доступ до технологій. Запуск розділу "Дія. Безбар'єрність – важливий крок у цьому напрямку", - наголосив Федоров.