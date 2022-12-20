Заступника глави ДСНС України відсторонено від роботи через вибух "подарунка" польському генералові Шимчику, також порушено кримінальну справу - МВС Польщі

Заступника глави Державної служби України з надзвичайних ситуацій Дмитра Бондаря відсторонено від роботи у зв'язку з вибухом "подарунка" з України в Польщі, також українські правоохоронці порушили кримінальну справу, повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський.

"Я отримав інформацію про те, що заступника начальника Державної служби України з надзвичайних ситуацій генерала Д.Бондаря, відповідального за вручення подарунка командирові поліції Польщі генералові Я.Шимчику, відсторонено від роботи. В цій справі в Україні також порушено кримінальну справу", - написав він у твіттері.

15 грудня Міністерство внутрішніх справ Польщі повідомило, що подарунок, який польський поліцейський отримав під час нещодавнього візиту в Україну, вибухнув в управлінні поліції у Варшаві, внаслідок чого командир і цивільний службовець дістали поранень.

Польська сторона запитала в української сторони відповідні роз'яснення.