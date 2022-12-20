Черга на ПП "Ягодин-Дорогуськ" замість електронної тимчасово знову стала живою

Пропускний пункт "Ягодин-Дорогуськ" для вантажівок, на якому з 12 грудня в порядку експерименту була запущена електронна черга, з 20 грудня до 24 грудня знову буде працювати в порядку живої черги, повідомила Держслужба з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпека") в телеграм-каналі.

"Команда проєкту завершує роботи з відновлення основного і резервних серверів сайту електронної черги (echerha.gov.ua), який вийшов з ладу 16 грудня після тривалих перебоїв з енергопостачанням. Ми вже розгорнули системи в декількох різних цифрових центрах і працюємо над безпечним перенесенням даних для збереження кожного запису", - повідомили у відомстві.

"Укртрансбезпека" вказала, що 20-23 грудня водії та перевізники самі визначатимуть, коли їм зручно прибути в термінал і стати в живу чергу.

Відомство пояснило, що тимчасовий перехід до такого режиму необхідний для підготовки перезапуску сайту електронної черги і проїзду автомобілів, які раніше стали в чергу, але не встигли виїхати.

В "Укртрансбезпеці" зазначили, що 23 грудня о 9:00 запис в "Укртрансбезпеці" на сайті echerha.gov.ua буде відновлений.

Відповідно, найближча дата, на яку відкриється запис у загальній черзі – 12:00 25 грудня; у черзі на ветеринарний контроль – 12:00 27 грудня. Надалі з 25 грудня о 12:00 проїзд у загальній черзі через пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" буде виключно за записом на сайті.

"Ми прагнемо впорядкувати перетин кордону до свят, щоб всі перевізники могли завершити свої справи і водії встигли повернутися додому на свята", - додали у відомстві.