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11:12 20.12.2022

Тренування російської авіації в Білорусі проводяться для уточнення цілей на території України - Наєв

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Тренування російської авіації в Білорусі проводяться для уточнення цілей на території України - Наєв

Тренування російського літака наведення і літаків-перехоплювачів носіїв балістичних ракет повітряного базування "Кинджал" у повітряному просторі Білорусі проводиться для уточнення цілей в Україні, призначених для завдання ударів, заявив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв.

"Ці тренування проводяться з єдиною метою - це уточнення цілей на території України, призначених для завдання ракетних ударів агресором. Але, відповідно, ми вживаємо всіх заходів для того, щоб знизити цей рівень загрози", - зазначив він, повідомляє пресслужба командування ОС у фейсбуці.

Він уточнив, що зараз на території Білорусі зосереджені 2 мотострілкова дивізія 1 танкової армії та авіаційне угрупування, у складі якого є новітні зразки авіації ВКС ПС РФ. Крім того, там є підрозділи, озброєні оперативно-тактичними ракетними комплексами "Іскандер" із балістичними ракетами до них, які призначені для застосування по цілях на території України.

"Цього потенціалу наразі достатньо для створення загрози Україні та проведення тактичних дій. При цьому ми уважно стежимо за озброєнням, що перекидається з боку Росії, і робимо щодня відповідний аналіз. Рівень військової загрози поступово зростає, але ми також вживаємо адекватних заходів. Крім того, Генеральний штаб ЗС України передбачив значне нарощування угруповань у разі істотного зростання сил і засобів із протилежної сторони", - наголосив Наєв.

 

Теги: #війна #зсу #наєв

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