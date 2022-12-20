Уночі внаслідок обстрілів у Бахмуті загинули дві людини - голова Донецької обладміністрації

Два мирні жителі м. Бахмута Донецької області загинули й один дістав поранення внаслідок обстрілів міста російськими окупантами в ніч на 20 грудня, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в телеграмі.

За його словами, вночі тривали обстріли на різних ділянках лінії фронту в Донецькій області, проте в інших випадках людських жертв вдалося уникнути.

"На волноваському напрямку під вогнем - Вугледар і околиці. Пошкоджено один будинок, інформація про постраждалих не надходила. На донецькому напрямку зафіксовано обстріли Мар'їнки та околиць Очеретинської та Курахівської громад - без жертв. Поодинокі прильоти були у Дальній Диліївці та Костянтинівці Костянтинівської громади, а також Парасковіївці та Яковлівці Соледарської громади. На Лисичанському напрямку гучно було у Сіверську та на території громади - на щастя, без жертв", - написав Кириленко.

Як повідомлялося, 6 грудня голова обладміністрації повідомив, що більшість населення Бахмута евакуювалася, проте 12 з 81 тис. людей місцевого населення досі залишаються в місті. За словами Кириленка, електро- і газопостачання в Бахмуті немає, проте для жителів, котрі залишилися, закуплено генератори, дрова й інші засоби опалення.