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10:30 20.12.2022

Вагнерівці збудували свою наступальну модель навколо тактичної жорстокості, щоб використати погано навчених колишніх в'язнів, - ISW

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Вагнерівці збудували свою наступальну модель навколо тактичної жорстокості, щоб використати погано навчених колишніх в'язнів, - ISW

Російська приватна військова компанія "Вагнера", ймовірно, побудувала свою наступальну модель навколо тактичної жорстокості, щоб пристосуватися і використати свою базу погано навчених і нещодавно завербованих в'язнів, ідеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) за 19 грудня.

"Міністерство оборони Великої Британії повідомило 19 грудня, що група "Вагнера" продовжує відігравати важливу роль у виснаженні українських сил навколо Бахмута і що група розробила свій особливий набір тактики, який базується на тому, що її рекрутська база складається переважно з колишніх ув'язнених, практично не навчених. Міноборони Великої Британії зазначило, що командування групи "Вагнера" користується схильністю новобранців до жорстокої поведінки, оскільки воно захищає цінні лідерські активи за рахунок малоцінних новобранців", - ідеться у зведенні.

За даними ISW, сили групи "Вагнера" виконують переважно виснажливу роль в операціях під Бахмутом Донецької області, не зумівши зайняти значну територію, але ефективно скувавши українські сили обороною навколишніх територіях. Водночас ватажок групи "Вагнера" Євгеній Пригожин продовжував зусилля з її перетворення на законну напівдержавну організацію, звертаючись до націоналістичних елементів у Кремлі.

Аналітики повідомляють, що незаконно створена російськими окупантами для контролю над зайнятими ними районами Донецької області адміністрація т.зв. Донецької народної республіки конфліктує з іншою проросійською владою щодо основних адміністративних функцій, що свідчить про відсутність згуртованості між незаконними адміністраціями на різних окупованих територіях України.

Також повідомляється, що колишній командир російських бойовиків Ігор Гіркін виступив із різкою критикою загальних дій збройних сил РФ у війні.

За даними ISW, в понеділок окупанти продовжували обмежені контратаки вздовж лінії Сватове-Кремінна в Луганській області, оскільки російські джерела стверджували, що українські сили завдавали ударів по російських тилових позиціях у Луганській області. 18 грудня російські сили втратили позиції на південь від м. Бахмута Донецької області та продовжили наземні атаки в районі Бахмута й Донецька.

Українські офіційні особи повідомили, що російські сили відводять деякі підрозділи з районів уздовж лівого берега річки Дніпро в Херсонській області.

Російська окупаційна влада продовжувала обмежувати пересування на окупованих територіях і застосовувати тактику залякування місцевого населення, розповіли в ISW.

 

Теги: #війна #isw

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