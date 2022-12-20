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06:56 20.12.2022

Трамп заявив, що його хочуть притягнути до відповідальності за штурм Капітолію, щоб зірвати його передвиборчу кампанію

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Трамп заявив, що його хочуть притягнути до відповідальності за штурм Капітолію, щоб зірвати його передвиборчу кампанію

Експрезидент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що його хочуть усунути від участі у виборах за допомогою притягнення до відповідальності за штурм його прихильниками Капітолію у січні 2021 року.

"Люди розуміють, що "Демократичне бюро розслідувань" прагне завадити мені балотуватися на пост президента, оскільки вони знають, що я виграю, що вся ця історія з моїм судовим переслідуванням схожа на імпічмент - упереджена спроба відтіснити мене та Республіканську партію", - відреагував Трамп. на рішення спецкомітету Палати представників Конгресу США направити до Мін'юсту запит на порушення проти нього кримінальної справи.

"Те, що не вбиває, робить мене сильнішим", - додав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Раніше спецкомітет Палати представників Конгресу США, який розслідує обставини штурму Капітолію 6 січня 2021 року, проголосував за те, щоб направити до Мін'юсту запит на порушення кримінальної справи щодо Трампа.

"Комітет Палати представників із подій 6 січня 2021 року настійно рекомендував Мін'юсту порушити кримінальні справи проти колишнього президента Дональда Трампа та його союзників", - випливає із повідомлення, опублікованого Associated Press.

У свою чергу, Bloomberg зазначає, що учасник слухань демократ Джеймі Раскін заявив, що доказів, зібраних комітетом, вистачає для пред'явлення обвинувачень Трампу.

"Комітет вважає, що доказів більш ніж достатньо для кримінального переслідування президента Трампа - за допомогу та сприяння тим силам, хто, штурмуючи Капітолій, брав участь у нападі на США", - наводить агентство слова Раскіна.

У середу 21 грудня спецкомітет має опублікувати довгоочікуваний звіт про свої висновки, зроблені під час розслідування штурму Капітолію.

6 січня 2021 року Конгрес США мав намір затвердити результати голосування на президентських виборах 2020 року. Цього дня у столиці США зібралися на акцію протесту численні прихильники Трампа. Частина демонстрантів прорвалася до будівлі Конгресу та зірвала засідання. Конгресмени-демократи негайно обвинуватили Трампа. Пізніше Конгрес все ж таки затвердив підсумки виборів. Наразі у Палаті представників працює сформований за ініціативою демократів спеціальний комітет, завдання якого – пролити світло на події січня 2021 року.

Сам експрезидент запевняє, що не має жодного стосунку до подій 6 січня 2021 року.

У серпні 2022 року агенти ФБР обшукали маєток Трампа у Флориді. Низка ЗМІ написали, що обшук, імовірно, пов'язаний із розслідуванням незаконного присвоєння Трампом документів Білого дому, які він зберігав у Мар-а-Лаго після звільнення з посади президента. У списку документів, знайдених агентами ФБР у резиденції Трампа, серед іншого значилися ті, які названі "цілком таємними" і "конфіденційними". Сам Трамп після обшуків заявив, що був готовий добровільно віддати слідчим вилучені документи, які були розсекречені.

Прихильники Трампа вважають, що це розслідування – політично вмотивоване. Передбачається, що його мета – завадити ексглаві Білого дому брати участь у президентських виборах 2024 року.

 

 

Теги: #сша #вибори #трамп #обвинувачення

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