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19:25 19.12.2022

"Укрнафта" в середньостроковій перспективі планує стати першою мережею АЗС виключно з українськими товарами

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"Укрнафта" в середньостроковій перспективі планує стати першою мережею АЗС виключно з українськими товарами

ПАТ "Укрнафта" оголосила про початок співпраці з українськими виробниками товарів і послуг для їх продажу у своїй мережі автозаправок, повідомила пресслужба компанії в понеділок.

За її даними, йдеться про майданчик для реалізації на базі 449 АЗК компанії, розташованих у всій країні – від основних магістралей до невеликих містечок і сіл.

"Це полиці в наших магазинах, які ми пропонуємо для продажу товарів і послуг виключно українського виробництва. Наша мета - в середньостроковій перспективі стати першою українською мережею АЗК, що пропонує товари, 100% вироблені в Україні", - зазначив директор "Укрнафти" Сергій Корецький.

У зв'язку з цим компанія приймає пропозиції виробників - від великих компаній до маленьких крафтерів - за адресою azk_retail@ukrnafta.com

Як повідомлялося, ставка верховного головнокомандувача 5 листопада вирішила на час воєнного стану вилучити у власність держави як військове майно акції ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта" (за винятком частки НАК "Нафтогаз України"), АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор". Це було здійснено 6 листопада після врегулювання процедури регулятором НКЦПФР.

Загальні збори акціонерів "Укрнафти" 9 листопада 2022 року внесли зміни до статуту компанії, змінивши колективний виконавчий орган (правління) на одноосібний (директор) в особі Сергія Корецького.

"Укрнафта" володіє 85 спеціальними дозволами на видобуток вуглеводнів, на її балансі перебувають 1809 нафтових і 153 газові свердловини. Компанії належать 537 АЗС, з яких станом на початок грудня 2022 року працюють 449. Контрольний пакет акцій компанії належить НАК "Нафтогаз України", тоді як міноритарний (близько 42%) до вилучення - структурам Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

Теги: #азс #укрнафта

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