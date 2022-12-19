Зеленський закликав лідерів країн групи "Об'єднані експедиційні сили" надати озброєння Україні

Президент України Володимир Зеленський звернувся до лідерів країн, які входять до групи "Об'єднані експедиційні сили" із проханням надати різні типи озброєнь.

"На цьому саміті я закликаю вас зробити все задля прискорення поразки окупантів. І я сьогодні буду дуже конкретним – абсолютно практичним. Можливо, ви очікували від мене політичного виступу. Але час – інший. Час – для конкретних речей", - сказав він, виступаючи у понеділок через відеозв'язок на саміті групи, до якої входять Велика Британія, Данія, Фінляндія, Естонія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Швеція та Норвегія.

"Цієї ночі Україна була знову атакована іранськими дронами. 34 "шахеди". Я говорю і кількість, і назву, абсолютно конкретно. Це "шахеди" із нової партії, отриманої Росією від Ірану. 250 штук – стільки загалом "шахедів" наразі отримано державою-терористом", - сказав він.

За словами Зеленського, після ударів по енергосистемі на вечір 16 грудня було відключено від енергопостачання 22 мільйони 408 тисяч українців, понад десятьом мільйонам людей було перервано постачання води і тепла.

Зеленський назвав зиму "вирішальним часом", коли можна ухвалити рішення, "результати якого вже навесні дадуть змогу окреслити відновлення нашої територіальної цілісності та гарантувати, що російський реваншизм ніколи більше не подолає кордон України, а отже – Європи".

Він звернувся до прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака з проханням "збільшити постачання систем ППО нашій державі та допомогти прискорити відповідні рішення партнерів. Стовідсотковий повітряний щит для України – це один із найуспішніших кроків проти російської агресії".

Прем'єр-міністра Норвегії Зеленський попросив збільшити постачання систем NASAMS та ракет до них. Звертаючись до міністра оборони Нідерландів, президент зазначив, що Україна потребує сучасної бронетехніки. "Немає жодного пояснення того, що Україна досі не отримала рішення про надання сучасних та ефективних танків, зокрема "Леопардів". Це життєво необхідно! Я прошу вас разом із партнерами вийти на це рішення", - сказав він.

Він також попросив "продовжити нашу співпрацю щодо танків радянського зразка – необхідних снарядів, а також комплексів "Гарпун" та артилерійських систем".

Президент наголосив на бажаності постачань в Україну систем "Цезар", снарядів 122-го та 152-го калібрів, комплексів MLRS.

"Так уже сталося – українські діти у своїх листах до святого Миколая просять ППО, зброї та перемоги. Вони все розуміють. Давайте діяти!" - сказав він.

"Об'єднані експедиційні сили" – це міжнародна структура оборонної співпраці під керівництвом Великої Британії, сформована десятьма країнами: окрім Великої Британії та Фінляндії, до групи входять Нідерланди, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Швеція, Данія та Естонія. Мета її діяльності – розвивати військовий потенціал країн-учасниць, запобігати різноманітним кризам і, за необхідності, спільно діяти у кризових ситуаціях. Основною географічною сферою діяльності JEF є Північна Європа та регіон Балтійського моря.