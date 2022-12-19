Запланована зустріч Путіна та Лукашенка є спробою створити інформаційні умови для нового етапу війни – ISW

Російське військове керівництво веде кампанію з представлення себе як частини ефективного апарату воєнного часу, намагаючись змінити громадську думку про невдачі Росії в Україні, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) за 18 грудня.

"Нещодавні узгоджені зусилля російських військових чиновників представити себе активно залученими до планування та контролю воєнних дій, особливо за відсутності відчутних військових перемог в Україні, можуть свідчити про те, що Росія готується до нового наступу на Україну найближчими місяцями. Візит Шойгу до ПВО (Південного військового округу), з його акцентом на матеріально-технічному забезпеченні та медичній підтримці, ймовірно, є частиною спроби показати, що військове керівництво виправляє руйнівні невдачі російських збройних сил у тих областях, які були предметом постійних гнівних коментарів із боку мілогерів і протестів солдатів та їхніх сімей", - зазначено у звіті.

Запланована на 19 грудня зустріч Володимира Путіна з президентом Білорусі Олександром Лукашенком, ймовірно, є частиною тієї самої спроби продемонструвати активність, а також створити інформаційні умови для нового етапу війни, вважають аналітики. Зокрема, командувач Об'єднаних сил України Сергій Наєв повідомив, що український уряд вважає, що Путін обговорить ширшу участь білоруських сил у подальшій російській агресії проти України.

"Загалом зустріч Путіна з російським командуванням, імовірний візит Шойгу на передову і зустріч Путіна та Лукашенка передбачають новий етап у представленні, плануванні та веденні війни і можуть віщувати відновлення наступальних операцій проти України найближчими місяцями", - наголошується у звіті.

Водночас здатність російських збройних сил, навіть посилених елементами білоруських збройних сил, підготувати та провести ефективні великомасштабні механізовані наступальні операції протягом найближчих кількох місяців, як зазначають інші аналітики, залишається під питанням. Особовий склад, який Росія формує з мобілізованих резервістів та щорічного осіннього призовного циклу, не буде достатньо підготовлений для проведення цієї осені швидкого та ефективного механізованого маневру. Найімовірніше, незважаючи на всі зусилля, Росія не зможе вчасно оснастити нові сили танками, артилерією, ударними засобами далекої дії та іншою необхідною технікою для наступальних операцій цієї зими.

"Путін, однак, може віддати наказ про відновлення великомасштабних наступальних операцій цієї зими, але важливо не переоцінювати ймовірні можливості російських або об'єднаних російсько-білоруських сил для їх успішного проведення. ISW продовжує вважати, що малоймовірно, що Лукашенко направить білоруські збройні сили (які також мають бути переоснащені) для вторгнення в Україну", - переконані аналітики.

На сході України тривають позиційні бої на лінії Сватове – Кремінна. Українські та російські джерела повідомляють про бої, які тривають на околицях Бахмута, а також на північний схід і південь від міста. Російська сторона заявила, що російські війська захопили Яковлівку Донецької області на північний схід від Соледара. Також російські джерела стверджували, що українські сили витіснили російські війська з давно утримуваних позицій біля Бахмута.

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