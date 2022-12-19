ППО знищила два іранські БПЛА у Дніпропетровській області

Українська протиповітряна оборона знищила два іранські БПЛА у Дніпропетровській області, а внаслідок чергової ворожої атаки окупантів є сильні руйнування у трьох громадах області, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Наші захисники з повітряного командування "Схід" знищили над областю два безпілотники. Це були "Шахеди", - написав він у телеграм-каналі.

Він додав, що на Нікопольщині окупанти випустили понад 60 снарядів із "Градів" і важкої артилерії.

Обстріляли міста та села у трьох громадах – Червоногригорівській, Мирівській та Марганецькій.

Обійшлося без постраждалих. Усюди багато руйнувань.

У Червоногригорівській ОТГ пошкоджено 11 приватних будинків, 6 господарських будівель, автомобілі, газопровід і лінія електропередачі.

Через атаку знеструмлено насосну станцію водоканалу. У кількох селах немає води. Аварійні бригади вже працюють.

У Марганці російські снаряди пошкодили понад 20 приватних будинків і господарських будівель, дитячо-юнацьку спортивну школу, ліцей, школу мистецтв та адмінбудівлю. Пошкодили кілька електромереж.

У приватному обійсті виникла пожежа. Вогонь рятувальники вже загасили.