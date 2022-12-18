Події

19:39 18.12.2022

Один із українських атомних енергоблоків буде виведений у ремонт

1 хв читати
Один із українських атомних енергоблоків буде виведений у ремонт

НАЕК "Енергоатом" планує провести ремонтні роботи на одному з українських атомних енергоблоків.

"На період, доки відновлюватимуть готовність енергосистеми приймати існуючу потужність атомної генерації, "Енергоатом" вирішив вивести один енергоблок у ремонт, щоб усунути зауваження", - зазначається в повідомленні компанії в телеграм-каналі.

Раніше "Енергоатом" повідомив, що станом на 18 грудня працюють усі дев'ять атомних енергоблоків, розташованих на підконтрольній Україні території, однак сумарну потужність двох блоків обмежують більш ніж на 600 МВт через неготовність енергосистеми прийняти від них можливий обсяг електроенергії.

 

 

 

Теги: #ремонт #реактор #аес

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:44 18.12.2022
Українські АЕС продовжують працювати з обмеженнями через неготовність енергосистеми прийняти від них всю вироблену енергію - "Енергоатом"

Українські АЕС продовжують працювати з обмеженнями через неготовність енергосистеми прийняти від них всю вироблену енергію - "Енергоатом"

12:44 18.12.2022
Атомні станції вийшли на планову потужність після обстрілу 16 грудня - "Укренерго"

Атомні станції вийшли на планову потужність після обстрілу 16 грудня - "Укренерго"

20:08 13.12.2022
Кличко проінспектував відновлені будинки, які були пошкоджені російськими обстрілами, та показав завершення робіт

Кличко проінспектував відновлені будинки, які були пошкоджені російськими обстрілами, та показав завершення робіт

14:15 25.11.2022
АЕС України вийдуть на планову потужність роботи в ніч проти суботи - експерт

АЕС України вийдуть на планову потужність роботи в ніч проти суботи - експерт

21:09 24.11.2022
Глава МАГАТЕ назвав безпрецедентним відключення всіх АЕС України та закликав не повторити цього

Глава МАГАТЕ назвав безпрецедентним відключення всіх АЕС України та закликав не повторити цього

10:40 24.11.2022
Глава Міненерго України очікує відновлення роботи АЕС до вечора

Глава Міненерго України очікує відновлення роботи АЕС до вечора

16:53 23.11.2022
Усі блоки Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС відключено через зниження частоти в енергосистемі України після обстрілів

Усі блоки Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС відключено через зниження частоти в енергосистемі України після обстрілів

13:24 04.11.2022
Російські війська використовують територію Курської АЕС для зберігання ракетного озброєння - українська розвідка

Російські війська використовують територію Курської АЕС для зберігання ракетного озброєння - українська розвідка

14:37 10.10.2022
Російські ракетні удари пошкодили енергооб'єкти ДТЕК, компанія розпочала ремонтні роботи

Російські ракетні удари пошкодили енергооб'єкти ДТЕК, компанія розпочала ремонтні роботи

20:43 09.10.2022
Українські фахівці поновили роботу високовольтної лінії зв'язку ЗАЕС

Українські фахівці поновили роботу високовольтної лінії зв'язку ЗАЕС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський перед фіналом Чемпіонату світу з футболу закликає відновити мир в Україні

Окупанти знову обстріляли центр Херсона, поранено три людини - К.Тимошенко

Зеленський знову закликає партнерів надати Україні засоби ППО

У Києві повністю відновлено теплопостачання - Кличко

Окупанти за минулу добу втратили в Україні близько 590 військовослужбовців, 2 танки та артсистему - Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

Ворожі війська розмістили військову техніку на території п’яти навчальних закладів Мелітополя

Російські окупанти намагаються відновити втрачені позиції на лиманському напрямку

Від початку повномасштабного вторгнення розпочато понад 49,5 тис. розслідувань за фактами злочинів військовослужбовців РФ

На засіданні Ставки Верховного головнокомандувача обговорили ситуацію в Білорусі та хід ліквідації наслідків удару РФ по інфраструктурі

Двоє жителів села на Харківщині загинули, підірвавшись на ворожій міні

У ФІФА є ще час розблокувати показ звернення Зеленського, тим паче воно все одно прозвучить - Арахамія

"Укрзалізниця" запустила ще один потяг Київ – Кишинів

Зеленський перед фіналом Чемпіонату світу з футболу закликає відновити мир в Україні

У Горенці Київської області за сприяння уряду Польщі відкрили модульне містечко

Порошенко відправив на ремонт пошкоджений на Донбасі броньовик Shield, який врятував життя восьми українським десантникам

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА