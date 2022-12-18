Зеленський знову закликає партнерів надати Україні засоби ППО

Президент України Володимир Зеленський вчергове закликав партнерів надати Україні засоби ППО.

"Росія не шкодує ресурсів на війну проти нашого народу. І я вдячний кожному лідеру і кожному народу – нашим партнерам, які розуміють, що такі масштабні "інвестиції" Росії в терор потрібно перекривати ще більшою допомогою людям, проти яких спрямований терор", - сказав він у відеозверненні в суботу.

"Шановні партнери! Знайдіть можливість дати Україні надійний захист неба, надійний щит ППО. Ви можете. Ви можете дати захист нашим людям - стовідсотковий захист від російських ракет. Коли ми її отримаємо, тоді основна форма російського терору, а саме ракетний терор, стане просто неможлива. І тільки це означатиме безпеку для мільйонів людей і стратегічну перебудову всієї військової ситуації. Що менше можливостей у Росії для терору, тим більше буде у нас можливостей повернути і гарантувати мир", - сказав він.