Із наступного тижня в Одесі почнуть діяти нові графіки стабілізаційних відключень - ДТЕК

Компанія "ДТЕК" повідомляє, що з наступного тижня в Одесі почнуть діяти нові графіки стабілізаційних відключень.

"Вони розроблені з урахуванням складної ситуації в енергосистемі, що склалася в результаті останніх терористичних обстрілів", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Графіки складаються з трьох категорій: 1) світло є, і наразі його наявність гарантована; 2) гарантовано не буде світла; 3) можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися.