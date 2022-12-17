Події

15:42 17.12.2022

Із наступного тижня в Одесі почнуть діяти нові графіки стабілізаційних відключень - ДТЕК

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Із наступного тижня в Одесі почнуть діяти нові графіки стабілізаційних відключень - ДТЕК

Компанія "ДТЕК" повідомляє, що з наступного тижня в Одесі почнуть діяти нові графіки стабілізаційних відключень.

"Вони розроблені з урахуванням складної ситуації в енергосистемі, що склалася в результаті останніх терористичних обстрілів", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Графіки складаються з трьох категорій: 1) світло є, і наразі його наявність гарантована; 2) гарантовано не буде світла; 3) можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися.

 

Теги: #одеса #дтек

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