Близько половини Київської області залишається без світла

Екстрені відключення електропостачання тривають у Київській області за рішенням "ПрАТ "НЕК "Укренерго", повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Близько 50% регіону без світла. У Київській області працює 400 пунктів незламності. Там можна підзарядитися і дізнатися актуальні новини", - написав Кулеба в телеграм-каналі в суботу.

За його словами, в регіоні тривають відновлювальні роботи після ракетних обстрілів з боку російських окупантів. "Ускладнюють процес погодні умови - дощ зі снігом призводять до обмерзання і обривів ліній. Однак енергетики працюють у посиленому режимі", - розповів Кулеба.