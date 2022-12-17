Події

14:45 17.12.2022

Близько половини Київської області залишається без світла

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Близько половини Київської області залишається без світла

 Екстрені відключення електропостачання тривають у Київській області за рішенням "ПрАТ "НЕК "Укренерго", повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Близько 50% регіону без світла. У Київській області працює 400 пунктів незламності. Там можна підзарядитися і дізнатися актуальні новини", - написав Кулеба в телеграм-каналі в суботу.

За його словами, в регіоні тривають відновлювальні роботи після ракетних обстрілів з боку російських окупантів. "Ускладнюють процес погодні умови - дощ зі снігом призводять до обмерзання і обривів ліній. Однак енергетики працюють у посиленому режимі", - розповів Кулеба.

 

Теги: #енергетика #укренерго #кулеба

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