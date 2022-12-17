Окупанти вранці обстріляли Херсон, загинув місцевий житель, повідомляє глава обладміністрації

Один мирний житель м. Херсон загинув і одна жінка дістала поранень внаслідок обстрілу міста російськими окупантами в середу вранці, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

"Фашисти завдають ударів із РСЗВ і артилерії по Корабельному району Херсона. 36-річний чоловік, який перебував в автомобілі, загинув на місці. 70-річну жінку з пораненням доставили в лікарню. Зараз їй надають необхідну медичну допомогу", - написав Янушевич в телеграм-каналі в суботу.