Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 3831 воєнний злочин

На звільнених ЗС України територіях Харківської області працівники вибухотехнічної служби Нацполіції продовжують обстеження та розмінування населених пунктів, від початку деокупаційних заходів вони відпрацювали вже близько 2 013,8 га території.

"Співробітниками вибухотехнічної служби Національної поліції України з початку деокупаційних заходів обстежено територію загальною площею близько 2 013,8 га. Вилучено 26 902 вибухонебезпечні предмети, знищено – 4 575", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

Крім того, слідчі Нацполіції України зареєстрували 3 831 (зокрема, 37 за добу) воєнний злочин, вчинений загарбниками під час окупації. З цих кримінальних проваджень переважна більшість (3414) зареєстрована за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України. Ще 359 кримінальних проваджень розпочато за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) КК України.

Минулої доби правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили понад 1 680 машин.

За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та проведення пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів поліції було доставлено для перевірки 38 осіб.