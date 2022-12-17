Події

08:45 17.12.2022

Електропостачання Харкова та області відновлено повністю

1 хв читати
Електропостачання Харкова та області відновлено повністю

Харківська область знову зі світлом, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Наразі електропостачання відновлено на всій території області та міста", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він нагадав, що напередодні весь регіон повністю було знеструмлено після масованого ракетного удару, завданого російськими окупаційними військами по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Крім того, за словами Синєгубова, минулої доби окупанти знову обстрілювали куп'янський напрямок (зокрема, район Сеньківки, Орлянки, Табаївки, Берестового та Вишневого), а також населені пункти Харківського та Чугуївського районів області.

В Ізюмі 19-річна молода людина отримала вибухову травму, коли розбирала у дворі боєприпас, і була госпіталізована з осколковими пораненнями.

 

 

 

Теги: #електропостачання #харківська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:56 17.12.2022
Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 3831 воєнний злочин

Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 3831 воєнний злочин

19:13 16.12.2022
Затримано жительку Куп'янська, яка стала головним спеціалістом в окупаційній адміністрації

Затримано жительку Куп'янська, яка стала головним спеціалістом в окупаційній адміністрації

18:26 16.12.2022
Кличко: Електро- та водопостачання у Києві буде відновлено до ранку суботи

Кличко: Електро- та водопостачання у Києві буде відновлено до ранку суботи

18:06 16.12.2022
У Харкові та семи громадах області частково відновлено електропостачання - Синєгубов

У Харкові та семи громадах області частково відновлено електропостачання - Синєгубов

17:31 16.12.2022
Третина споживачів Кіровоградської області вже з електрикою – голова ОВА

Третина споживачів Кіровоградської області вже з електрикою – голова ОВА

17:08 16.12.2022
Харківська область отримала вісім потужних генераторів від МКЧХ, ще стільки ж очікується протягом тижня – Синєгубов

Харківська область отримала вісім потужних генераторів від МКЧХ, ще стільки ж очікується протягом тижня – Синєгубов

15:20 16.12.2022
Харківська влада сподівається до кінця дня розпочати запуск енергосистеми – Синєгубов

Харківська влада сподівається до кінця дня розпочати запуск енергосистеми – Синєгубов

09:45 16.12.2022
У Полтаві відсутнє електропостачання - мер

У Полтаві відсутнє електропостачання - мер

09:42 16.12.2022
Є влучання по критичній інфраструктурі в Чугуївському районі Харківщини - Синєгубов

Є влучання по критичній інфраструктурі в Чугуївському районі Харківщини - Синєгубов

09:17 15.12.2022
У Куп'янську внаслідок ворожого удару пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, у Ківшарівці поранено жінку

У Куп'янську внаслідок ворожого удару пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, у Ківшарівці поранено жінку

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ППО ЗС України збила дві ракети, що летіли на Одесу

Кількість загиблих від ракетного удару у Кривому Розі зросла до чотирьох, з-під завалів дістали тіло 1,5-річного хлопчика

Київський метрополітен відновлює роботу в суботу вранці

За добу ворог випустив 98 ракет і здійснив понад 65 обстрілів із РСЗВ

Санкційний тиск треба посилювати – Зеленський про 9-й санкційний пакет ЄС

ОСТАННЄ

Минулої доби в результаті обстрілів на Донеччині поранено три людини

ППО ЗС України збила дві ракети, що летіли на Одесу

Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 652,5 млн

У Києві повністю відновили водопостачання споживачів

Кількість загиблих від ракетного удару у Кривому Розі зросла до чотирьох, з-під завалів дістали тіло 1,5-річного хлопчика

У ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОМУ ДОНЕЦЬКУ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Київський метрополітен відновлює роботу в суботу вранці

У лікарні померли двоє правоохоронців, які підірвалися на мінах у Херсонській області

ЗС України відбили атаки противника поблизу 10 населених пунктів на Донбасі

КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН ВІДНОВЛЮЄ РОБОТУ В СУБОТУ ЗРАНКУ – КЛИЧКО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА