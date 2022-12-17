Електропостачання Харкова та області відновлено повністю

Харківська область знову зі світлом, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Наразі електропостачання відновлено на всій території області та міста", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він нагадав, що напередодні весь регіон повністю було знеструмлено після масованого ракетного удару, завданого російськими окупаційними військами по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Крім того, за словами Синєгубова, минулої доби окупанти знову обстрілювали куп'янський напрямок (зокрема, район Сеньківки, Орлянки, Табаївки, Берестового та Вишневого), а також населені пункти Харківського та Чугуївського районів області.

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