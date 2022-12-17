Окупанти випустили 79 боєприпасів у п’ять прикордонних громад Сумщини

Минулої доби російські окупанти завдали 79 ударів по 5 прикордонних громадах Сумської області, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"79 ударів росіяни завдали по прикордонній Сумщині. Під обстрілами були Білопільська, Есманська, Миколаївська, Середино-Будська та Хотинська громади", – написав він у телеграм-каналі.

Зокрема, ворог чотири рази обстріляв Середино-Будську громаду. По території прикордонних сіл було випущено 16 мін і ще було 20 прильотів із гранатометів.

Миколаївською прикордонною громадою росіяни били з артилерії. Було 4 прильоти.

На території Хотинської громади ворог відкривав мінометний вогонь (31 приліт). Також росіяни скинули 2 вибухівки з безпілотника.

У Білопільській громаді: 3 міни розірвалися на прикордонні.

По Есманьській громаді ворог ударив із мінометів. Було 3 прильоти.

"Обійшлося без жертв", – наголосив Живицький.