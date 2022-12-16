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21:26 16.12.2022

ЄС заборонив експорт до РФ авіаційних двигунів та їх комплектуючих

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ЄС заборонив експорт до РФ авіаційних двигунів та їх комплектуючих

Євросоюз у рамках 9-го пакета санкцій запровадив заборону на експорт до Росії авіаційних двигунів та їх комплектуючих, йдеться в опублікованому в п'ятницю документі в Офіційному журналі ЄС.

У документі зазначено, що ЄС "вважав за правильне введення заборони на експорт, що стосується товарів і технологій, що підходять для використання в авіаційній та космічній промисловості, включно з авіаційними двигунами та їх частинами".

Крім того, у ньому йдеться про "розширення списку товарів, які можуть сприяти нарощуванню промислового потенціалу Росії". До цього списку включено, зокрема, ноутбуки, іграшкові дрони, радіонавігаційне обладнання, IT-компоненти, камери та об'єктиви.

 

 

Теги: #рф #товари #єс #санкції

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