Події

19:44 16.12.2022

Премію Карла Великого у 2023 році буде вручено Зеленському та народу України

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Премію Карла Великого у 2023 році буде вручено Зеленському та народу України

Український народ і президент України Володимир Зеленський стали лауреатами Міжнародної премії Карла Великого за 2023 рік.

"Міжнародну премію Карла Великого в Аахені 2023 року буде присуджено президенту України Володимиру Зеленському та народу України", - повідомляється в Твіттері комітету премії в п'ятницю.

У комітеті зазначають, що "Україна - унітарна республіка, якій довелося піти на величезні жертви і зазнати незмірних страждань", а український народ "заслуговує на найбільше визнання за те, як він захищає свободу, демократію та самовизначення".

Також наголошується, що "проявивши мужність, лідерство та тактичну чуйність, демонструючи новий, чіткий і недвозначний політичний стиль, глибоко відданий цілям Європейського Союзу, він (президент – ІФ) подає всім європейцям приклад переорієнтації та осмислення європейських ідеалів і цінностей".

"Присуджуючи Премію Карла Великого 2023 року як президенту, так і народу, ми наголошуємо на тому факті, що Україна є частиною Європи і що її народ та представники її уряду на чолі з президентом Володимиром Зеленським підтримують і захищають європейські цінності, і тому заслуговують на це заохочення щоб якнайшвидше розпочати переговори про приєднання до Європейського Союзу", - наголошується в повідомленні.

Міжнародну премію імені Карла Великого вперше було присуджено 1950 року. Вона є найстарішою та найпрестижнішою нагородою, що присуджується політичним та громадським діячам чи установам, які зробили видатний внесок у справу розвитку Європи та європейської інтеграції.

 

 

 

Теги: #президент #народ #єс #премія

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