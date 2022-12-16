Події

18:06 16.12.2022

У Харкові та семи громадах області частково відновлено електропостачання - Синєгубов

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У Харкові та семи громадах області частково відновлено електропостачання - Синєгубов

У Харкові та області частково відновлено подання електроенергії, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Частково Зміївська, Ізюмська, Богодухівська, Лозівська, Балаклійська, Нововодолазька, Краснокутська громади вже зі світлом. Розпочали заживлення і частково в Харкові", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

"Наші енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше подати енергію до всіх жителів, які через російські обстріли залишилися без світла", - додав він.

Як повідомлялося раніше, внаслідок ранкової російської ракетної атаки Харків та область були повністю знеструмлені. Без світла залишилися понад 1 600 населених пунктів (1 млн 279 тисяч абонентів).

Теги: #електропостачання #харківська_область

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