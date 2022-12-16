Третина споживачів Кіровоградської області вже з електрикою – голова ОВА

Станом на вечір п'ятниці енергетики відновили подачу електрики для більш ніж 30% споживачів Кіровоградської області, повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Позитивні новини від енергетиків. Понад 30% споживачів області вже з електрикою", - написав Райкович у телеграмі.

Він зазначив, що насамперед подача електроенергії відновлюється для об'єктів критичної інфраструктури та медичних установ.

"Пізніше - житловий фонд. Частина території вже зі світлом. Набираємось терпіння", - підсумував голова ОВА.