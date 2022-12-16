Триває евакуація з деокупованих територій Херсонщини – Тимошенко

За останні дні з деокупованих територій Херсонської області евакуйовано майже 1 000 осіб, зокрема 52 дитини, сказав у п'ятницю на брифінгу в Києві заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Загалом на території деокупованих населених пунктів Херсонської області станом на сьогодні проживають понад 164 000 цивільних. У селах Архангельському, Хрещенівці, Пригір'ї та низці інших населених пунктів уже відновлено електропостачання. Водопостачання в області відновлено на 95%, триває відновлення газопостачання. 76% котелень відновили свою роботу, попри те, що для ворога ці об'єкти – одна з головних мішеней", - сказав він.

За його словами, на Донеччині Лиман і Святогірськ уже зі світлом, в інших населених пунктах уже працюють ремонтні бригади, але роботи уповільнюються через загрозу мінувань.

"Наступного року очікуємо надходження додаткових коштів від наших міжнародних партнерів у межах Fast Recovery Plan. Це допоможе якнайшвидше відновити об'єкти пошкодженої критичної інфраструктури: лікарні, навчальні заклади, об'єкти ЖКГ тощо", - сказав Тимошенко.