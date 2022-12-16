В окупованому Сєвєродонецьку залишається близько 7-8 тис. жителів – голова міськадміністрації

Близько 7-8 тисяч жителів залишаються в окупованому Сєвєродонецьку Луганської області зі 102 тис. довоєнного населення, а в Сєвєродонецькій об'єднаній територіальній громаді, що включає також 4 навколишні смт і 15 сіл – близько 10 тис. із 117, повідомив керівник Сєвєродонецької військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк.

"Якщо говорити про саме місто, це близько семи, можливо, восьми тисяч населення. Загалом по громаді – близько десяти тисяч, включно з тими селами, які знаходяться поряд", - сказав Стрюк в ефірі Еспресо.ТБ у п'ятницю.

За його словами, у місті складна гуманітарна ситуація, зокрема, не проведено підготовки до опалювального сезону. "Окупаційна влада намагається робити картинку нібито стабільності, відновлення якогось життя у місті. Насправді ситуація досить складна – і гуманітарна, і будь-яка інша. Відсутні умови для зимівлі, намагаються зібрати людей, щоби якось обігрітися, але цього недостатньо" , – сказав голова міськадміністрації.

На запитання, чи можливо надавати допомогу людям, які залишилися в місті, за допомогою волонтерських програм, він відповів, що "поки не відбудеться деокупація, говорити про якісь волонтерські програми, державні програми неможливо... Будь-які волонтерські спроби досить небезпечні".

Також Стрюк повідомив, що централізовані поставки ліків до Сєвєродонецька не здійснюються, мешканці вирішують ці питання самостійно.