Події

17:26 16.12.2022

В окупованому Сєвєродонецьку залишається близько 7-8 тис. жителів – голова міськадміністрації

1 хв читати
В окупованому Сєвєродонецьку залишається близько 7-8 тис. жителів – голова міськадміністрації

Близько 7-8 тисяч жителів залишаються в окупованому Сєвєродонецьку Луганської області зі 102 тис. довоєнного населення, а в Сєвєродонецькій об'єднаній територіальній громаді, що включає також 4 навколишні смт і 15 сіл – близько 10 тис. із 117, повідомив керівник Сєвєродонецької військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк.

"Якщо говорити про саме місто, це близько семи, можливо, восьми тисяч населення. Загалом по громаді – близько десяти тисяч, включно з тими селами, які знаходяться поряд", - сказав Стрюк в ефірі Еспресо.ТБ у п'ятницю.

За його словами, у місті складна гуманітарна ситуація, зокрема, не проведено підготовки до опалювального сезону. "Окупаційна влада намагається робити картинку нібито стабільності, відновлення якогось життя у місті. Насправді ситуація досить складна – і гуманітарна, і будь-яка інша. Відсутні умови для зимівлі, намагаються зібрати людей, щоби якось обігрітися, але цього недостатньо" , – сказав голова міськадміністрації.

На запитання, чи можливо надавати допомогу людям, які залишилися в місті, за допомогою волонтерських програм, він відповів, що "поки не відбудеться деокупація, говорити про якісь волонтерські програми, державні програми неможливо... Будь-які волонтерські спроби досить небезпечні".

Також Стрюк повідомив, що централізовані поставки ліків до Сєвєродонецька не здійснюються, мешканці вирішують ці питання самостійно.

Теги: #ситуація #сєвєродонецьк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:25 14.12.2022
Найближчими днями планується вийти на планові відключення у всіх областях

Найближчими днями планується вийти на планові відключення у всіх областях

14:53 11.12.2022
В Одесі не працюють 43 малих котелень із 140 наявних, у місті розгорнуто понад 250 "пунктів незламності" - мер

В Одесі не працюють 43 малих котелень із 140 наявних, у місті розгорнуто понад 250 "пунктів незламності" - мер

10:19 09.12.2022
РФ, імовірно, вичерпала свій попередній запас із кількохсот "Шахедів" і отримала поповнення - Міноборони Великої Британії

РФ, імовірно, вичерпала свій попередній запас із кількохсот "Шахедів" і отримала поповнення - Міноборони Великої Британії

09:02 08.12.2022
Захворюваність і смертність від COVID-19 у світі продовжують знижуватись

Захворюваність і смертність від COVID-19 у світі продовжують знижуватись

07:16 01.12.2022
В Олешках спостерігається зменшення кількості окупантів та їхньої техніки, а в одній із шкіл Запорізької області вони облаштували госпіталь

В Олешках спостерігається зменшення кількості окупантів та їхньої техніки, а в одній із шкіл Запорізької області вони облаштували госпіталь

10:30 21.11.2022
Виїжджати з України у зв'язку з ситуацією в енергетиці не треба - К.Тимошенко

Виїжджати з України у зв'язку з ситуацією в енергетиці не треба - К.Тимошенко

21:41 20.11.2022
Енергетикам вдалося полегшити ситуацію з енергопостачанням у низці регіонів

Енергетикам вдалося полегшити ситуацію з енергопостачанням у низці регіонів

23:26 18.11.2022
Ситуація з енергопостачанням залишається важкою, але аварійних відключень поменшало

Ситуація з енергопостачанням залишається важкою, але аварійних відключень поменшало

14:56 18.11.2022
Шмигаль: Через російські обстріли майже половина нашої енергетичної системи виведена з ладу

Шмигаль: Через російські обстріли майже половина нашої енергетичної системи виведена з ладу

19:29 16.11.2022
У Греції звільнили іранський танкер, а в Ірані - два грецькі

У Греції звільнили іранський танкер, а в Ірані - два грецькі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Кривому Розі троє загиблих та 13 постраждалих від ракетного удару

В Україну імпортовано 500 тис. малопотужних генераторів, але для проходження зими потрібно майже 17 тис. великих установок - Шмигаль

Білий дім анонсував новий пакет допомоги для України, він включатиме засоби ППО - ЗМІ

У дев'ятому санкційному списку ЄС для РФ – 190 нових фіз- та юросіб

РФ випустила 76 ракет по об'єктах критичної інфраструктури України, 60 з них було знищено - Залужний

ОСТАННЄ

У Кривому Розі троє загиблих та 13 постраждалих від ракетного удару

"Епіцентр" відкриває у Києві найбільший ТЦ мережі після реновації

У Харкові та семи громадах області частково відновлено електропостачання - Синєгубов

Кабмін ухвалив рішення про залучення ветеранів до початкової загальновійськової підготовки у школах

В Україну імпортовано 500 тис. малопотужних генераторів, але для проходження зими потрібно майже 17 тис. великих установок - Шмигаль

Білий дім анонсував новий пакет допомоги для України, він включатиме засоби ППО - ЗМІ

Подання електроенергії на Сумщину повністю відновлено – голова ОВА

Третина споживачів Кіровоградської області вже з електрикою – голова ОВА

Триває евакуація з деокупованих територій Херсонщини – Тимошенко

Харківська область отримала вісім потужних генераторів від МКЧХ, ще стільки ж очікується протягом тижня – Синєгубов

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА