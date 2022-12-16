Події

17:08 16.12.2022

Харківська область отримала вісім потужних генераторів від МКЧХ, ще стільки ж очікується протягом тижня – Синєгубов

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Харківська область отримала вісім потужних генераторів від МКЧХ, ще стільки ж очікується протягом тижня – Синєгубов

Чергова партія з 8 потужних генераторів надійшла в Харківську область від Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ), повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Після обстрілів росіян нам необхідно відновлювати електропостачання, і саме така техніка сьогодні дуже потрібна. Ця партія буде спрямована саме на громади області, зокрема на деокуповані території. Дуже вдячні Міжнародному Комітету Червоного Хреста за постійну підтримку, дуже цінуємо наше ефективне партнерство!" - написав Синєгубов у телеграмі у п'ятницю.

За його словами, ще 8 генераторів від МКЧХ очікуються протягом тижня.

Теги: #харківська_область #мккк #генератори

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