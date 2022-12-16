Події

16:10 16.12.2022

У Дніпропетровській області тривають роботи із стабілізації енергосистеми – голова ОВА

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У Дніпропетровській області тривають роботи із стабілізації енергосистеми – голова ОВА

Спрогнозувати тривалість робіт із відновлення енергосистеми у Дніпропетровській області неможливо через велику кількість пошкоджень, заявив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

""Ранкові удари росіян додали нових проблем нашій енергосистемі. Енергетики роблять усе можливе, щоб її стабілізувати. Аварійно-відновлювальні роботи можуть зайняти бiльше часу, нiж ранiше. Надто багато пошкоджень. Область була повністю знеструмлена. На зараз вiдновленої потужності в мережi вистачає для мiнiмального заживлення критичної інфраструктури", - написав Резніченко в телеграм-каналі.

Він зазначив, що насамперед підключатимуть лікарні, каналізаційно-насосні станції, водопроводи та котельні, і лише потім вмикатимуть будинки.

"Робити прогнози поки що зарано", - підсумував він.

Теги: #енергетика #дніпропетровщина

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