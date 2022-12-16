Компанія SCM Ахметова від початку війни передала на підтримку ЗС України та на гуманітарні програми 4,1 млрд грн

Підприємства SCM Ріната Ахметова, його благодійний фонд та ФК Шахтар від початку повномасштабного вторгнення Росії передали на підтримку ЗСУ, інших сил оборони та потерпілим від війни співвітчизникам 4,1 млрд грн, йдеться у повідомленні SCM.

"Забезпечення Сил оборони України амуніцією, технікою та обладнанням, гуманітарна допомога мирним, підтримка роботи критичної інфраструктури в умовах російських обстрілів – пріоритетні цілі для бізнесів та проєктів Ріната Ахметова", - повідомили у SCM.

Допомога захисникам України реалізується насамперед у рамках мілітарного проєкту "Сталевий фронт Ріната Ахметова". "Завдяки ініціативі силові підрозділи отримують амуніцію, автівки, дрони, спеціальні технічні засоби (тепловізори, далекоміри, камери тощо), фортифікаційні споруди, одяг і взуття, аптечки й турнікети, рації, пальне й інші необхідні їм речі й девайси. Загальна кількість мілітарної допомоги сягнула вже сотень тисяч одиниць", - йдеться у повідомленні.

В умовах настання холодів та проблем з електропостачанням бійцям на передовій останнім часом надійшли сотні пічок, зарядних станцій та генераторів. "Також бізнеси Ріната Ахметова підтримують функціонування критичної інфраструктури країни, зокрема енергетичної та телекомунікаційної. Енергетики ДТЕК роблять усе можливе, щоб оперативно повертати світло після терористичних атак рф по енергетичним підприємствам, відновлювати його у деокупованих регіонах. З 24 лютого вони повернули світло вже у 5,8 млн родин", - повідомляє компанія.

Завдяки спеціалістам "Укртелекому" телекомунпослуги доступні у 87% населених пунктів України, покритих мережею компанії (крім Луганської та частково Херсонської областей).

Фонд Ріната Ахметова передав мешканцям України сотні тисяч одиниць медикаментів та десятки тисяч гемоконтейнерів.

Сам Ахметов, наголошує компанія, з першого дня війни перебуває в Україні і не планує виїжджати за кордон до перемоги ЗСУ. Його підприємства переведені у військовий режим роботи, забезпечують ЗС України та Сили оборони бронею, бронежилетами та виробами із сталі.