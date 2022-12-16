У дев'ятому санкційному списку ЄС для РФ – 190 нових фіз- та юросіб

До дев'ятого пакета санкцій для Росії Європейський Союз вніс 190 назв як фізичних, так і юридичних осіб, включно з генералами, членами родини Кадирова та Ковальчука.

"Сьогодні ми ухвалюємо рішення щодо 190 назв, а це – значне збільшення вже чинного списку. Ми додаємо нові назви у низці секторів – у секторі оборони, політичних гравців, тих, хто залучений до окупаційної діяльності, тих, хто залучений до дезінформації. Вперше ми також націлені на високопосадовців у судовій системі, на членів родин тих, хто вже у списках, і на низку економічних компаній", - повідомив високопоставлений європейський чиновник журналістам у п'ятницю у Брюсселі.