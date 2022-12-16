Мер Києва розповів, як буде організовано життя міста в блекаут

Мер Києва Віталій Кличко розповів, як житиме столиця України у разі тривалого відключення електроенергії.

Розгорнуте повідомлення про це оприлюднено в телеграм-каналі Віталія Кличка у п'ятницю із зазначенням корисних посилань.

Наземний транспорт

У разі повної відсутності електропостачання на всіх маршрутах наземного транспорту, зокрема електротранспорту, будуть працювати автобуси, які будуть перевозити пасажирів безкоштовно. Усі автобусні парки забезпечені необхідним запасом пального та мають автономні джерела енергії. Також на територіях автобусних парків облаштовані пункти обігріву для водіїв. Міська електричка ходитиме. Для цього залізничники підготувалися до її руху з локомотивом на дизельній тязі. Інтервал між поїздами буде орієнтовно 30 хвилин.

Метро

В умовах повної відсутності електрики рух поїздів метрополітену буде призупинений - підземні станції працюватимуть як пункти тимчасового перебування та укриття під час повітряної тривоги. Наземні станції будуть зачинені.

На підземних станціях будуть доступні: інтернет-зв’язок, електроенергія для підзарядки гаджетів, питна вода й санітарні вузли. Вхід буде безкоштовним, але потрібно мати при собі документ, що посвідчує особу.

Середня температура на станціях підземки становить 12-14 градусів тепла. Тому треба одягати зимовий одяг та додатково мати теплі речі.

Пункти обігріву

Найближчий пункт обігріву можна знайти на мапі. Тут також зазначені телефонні номери, прізвища відповідальних за них осіб, місткість закладу. Окрім того, дані про те, чи є там кімнати матері та дитини, приміщення для осіб з інвалідністю та приміщення для приймання їжі.

Як завантажити карту на смартфон

Щоб орієнтуватися в місті без зв'язку та мобільного інтернету, завантажте на смартфон карту в Google Maps за інструкцією.

Зв'язок

Мобільний зв'язок, у разі відсутності електропостачання, працюватиме в обмеженому режимі: тільки голосовий зв'язок. У метрополітені працюватиме мобільний інтернет (LTE, 3G), на частині станцій - також WI-FI. Працюватиме інтернет і в оптоволоконній мережі. Інформування через "Київ Цифровий" працюватиме за наявності у користувача інтернету.

Бювети

У разі перебоїв із водопостачанням воду можна набрати в бюветних комплексах, які під’єднані до генераторів. Де розташований найближчий до вашого дому бювет, а також статус його підключення до електроенергії, можна дізнатися на мапі бюветів за посиланням.

Крім того, питна вода та вода для інших потреб будуть доставлені до пунктів обігріву за потреби. Місто відпрацювало з комунальними службами транспортування цистерн із водою. Також воду можна буде купити у магазинах, які працюватимуть.

ТРЦ, торговельні мережі та ринки

Без електропостачання у Києві продовжуватимуть працювати окремі торгівельні мережі, ТРЦ та ринки, а також сільськогосподарські ярмарки. У них можна буде придбати: продукти харчування, воду, побутові та промислові товари. Окрім того, працюватимуть заклади побутового обслуговування, заклади харчування, СТО і автотоварів, приватні медичні заклади.

Важливо: графіки роботи за умов відсутності електропостачання можуть бути скорочені.

Аптеки

Перелік адрес аптек КП "Фармація", які забезпечені резервними джерелами живлення і працюватимуть у разі повної відсутності електропостачання, а також аптек приватної мережі тут.

Ветеринарні клініки

Ветеринарні лікарні також будуть надавати кваліфіковану допомогу домашнім улюбленцям в умовах відсутності електропостачання. Крім того, продовжить працювати і Служба обліку та реєстрації тварин.

Банки

Визначений перелік банків столиці надає клієнтам фінансові послуги в умовах тривалої відсутності електропостачання. Як зазначили у Національному банку України, чергові відділення забезпечуються усім необхідним обладнанням та каналами зв’язку для безперервної роботи за відсутності електрики.

Укрпошта

За повної відсутності електропостачання працюватиме більша частина мережі "Укрпошти".

Місто розширює список закладів, які можуть працювати на автономних джерелах живлення у разі надзвичайної ситуації.

Інформація про заклади буде опрацьована та оприлюднена на офіційному сайті kyivcity.gov.ua. Інформація про списки закладів постійно доповнюватиметься.