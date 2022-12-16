ЄС включить до санкційних списків санкцій 168 оборонних підприємств РФ - заступник голови ЄК

Під нові санкції Євросоюзу підпадуть 168 російських компаній, пов'язаних із оборонною промисловістю, повідомив у п'ятницю виконавчий заступник голови Єврокомісії (ЄК) Валдіс Домбровскіс.

"Головні обмеження запровадять щодо 168 структур, пов'язаних із російським оборонно-промисловим комплексом", - написав Домбровскіс у твіттері.

Він додав, щокількість юридичних осіб у списку санкцій щодо РФ досягне 410.

За словами Домбровскіса, в рамках дев'ятого пакета антиросійських санкцій ЄС також заборонить інвестиції в послуги російського бізнесу, зокрема реклами, дослідження ринку та опитування громадської думки.

Він також нагадав, що пакет санкцій передбачає обмеження на експорт до РФ безпілотників та деталей до них, електроніки, ІТ-обладнання, хімічних речовин, банківської сфери, а також заборону на інвестиції в енергетичну та гірничодобувну промисловість Росії.

Напередодні Євросоюз погодив на рівні постпредів черговий, дев'ятий за рахунком пакет санкцій проти РФ. За даними головування Чехії у Євросоюзі, як очікується, його затвердять пізніше у п'ятницю.