В Україні у вихідні очікуються дощі та снігопади в більшості регіонів

У суботу, 17 грудня, в Україні очікується дощ, подекуди з мокрим снігом, повідомляє Укргідрометцентр.

У західній частині дощі з переходом у сніг, у Карпатах сильний сніг. У південній частині країни без істотних опадів.

У західних областях ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. На дорогах країни, крім півдня і південного сходу, місцями ожеледиця, вночі та вранці, крім заходу та південного сходу, туман.

Вітер південний із переходом у північно-західний, 7-12 м/с, в південно-східній частині країни вдень пориви 15-20 м/с.

Температура в західних областях (окрім Закарпаття) вночі та вдень від 3° тепла до 2° морозу, в північних областях уночі та вдень 0-5° тепла. На решті територій уночі 2-7° тепла, вдень 6-11° тепла, в південній частині подекуди до 14° (у Криму 15-20°) тепла.

У Києві в ніч на суботу невеликий дощ із мокрим снігом, удень помірний дощ. Вітер південний із переходом у північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень 1-3° тепла.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвищу температуру 17 грудня в Києві було зафіксовано в 1937 році, вона становила 8,7°, найнижчу вночі - 25,1° морозу в 1997 році.

У неділю, 18 грудня, вночі опади переважно у вигляді снігу, на півдні та сході дощі. Вдень без опадів.

На дорогах, окрім півдня і південного сходу, ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень у північних і центральних областях місцями пориви 15-18 м/с.

Протягом доби очікується зниження температури в західних областях від 1-3° тепла до 4-9° морозу, в більшості північних і центральних областей від 0-5° тепла до 1-6° морозу, в південних і східних областях від 6-11° тепла до 2-7° тепла, в Криму від 15-20° до 10° тепла.

У Києві в ніч на неділю часом сніг. Удень без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15 м/с. Зниження температури протягом доби з 1-3° тепла до 3-5° морозу.