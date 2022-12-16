Росія програла цю війну того дня, коли почала її, - заступниця міністра оборони України

Із кожним наступним ракетним ударом країна-терорист сподівається зламати українців, але свобода і воля - частина ДНК української нації, саме тому Росія програла цю війну того дня, коли почала її, заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"З кожною такою ракетною атакою РФ сподівається на зміну ходу війни на свою користь. З кожним наступним ракетним ударом Кремль сподівається занурити нас у тотальну темряву. З кожним наступним ракетним ударом країна-терорист сподівається зламати українців, перетворивши нашу націю на таких самих рабів системи, як і росіяни", - написала вона в телеграм-каналі.

Маляр наголосила, що ці спроби щоразу виявляються марними. "Українці всьому світові доводять, що свобода і воля - частина ДНК нашої нації. Саме тому Росія програла цю війну того дня, коли почала її", - наголосила вона.