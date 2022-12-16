Пентагон має намір активізувати навчання українських військових цієї зими

Американські військові розширять програму військового навчання українських військовослужбовців у зимовий період, повідомляє агентство Associated Press із посиланням на обізнані джерела.

За їх словами, військова підготовка проходитиме на полігоні Графенвер, розташованому в німецькій Баварії. У повідомленні не уточнюється скільки українських військових США планують навчити за зиму.

Зазначається, що програма включатиме як заняття з теорії, так і тренування на полігоні. Очікується, що вони завершаться "складними бойовими навчаннями за участю батальйону".

Агентство зазначає, що США вже підготували близько 3,1 тис. українських військових. Програми були націлені на навчання використання різних видів озброєння, зокрема американських гаубиць і систем HIMARS.