Упродовж четверга окупанти завдали 58 ударів по прикордонним громадам
Протягом четверга російські окупанти завдали 58 ударів по Миропільській та Краснопільській громадам, повідомляє голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
"Краснопільська громада: ворог двічі обстріляв із мінометів. Загалом було 43 прильоти", - написав голова ОВА у телеграм-каналі.
На околицях одного з прикордонних сіл у Миропільській громаді розірвалися 15 мін окупантів.
"В обох випадках без жертв і руйнувань", - зазначив Живицький.