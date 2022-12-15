Залужний у розмові з Міллі: З таким ворогом, як РФ, не тільки потрібно, а й можливо воювати до кінця

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний обговорив із головою об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі питання постачань ЗСУ озброєнь, боєприпасів і техніки.

"Підтримую сталий діалог із головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Актуалізував питання надання Силам оборони України озброєння, боєприпасів і техніки, необхідних для стримування російської повномасштабної агресії", - написав Залужний у телеграмі в четвер.

"Поділився з генералом Міллі своїм головним висновком активної війни з Росією - з таким ворогом не тільки потрібно, а й цілком можливо воювати до самого кінця. Сподіваюся на подальшу дієву підтримку в реалізації планів Генерального штабу Збройних сил України", - додав головнокомандувач.