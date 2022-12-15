Окупанти обстріляли Нікопольський район з Енергодару, у Марганці загинув мирний житель

Один житель м. Марганця Нікопольського району Дніпропетровської області загинув і щонайменше троє дістали поранень унаслідок обстрілу, який російські окупанти вели з окупованого м. Енергодару Запорізької області, де розташовується Запорізька атомна електростанція.

"Російські окупанти не вгамовуються на Нікопольщині. Знову накрили район вогнем з важкої артилерії. Стріляли з тимчасово окупованого Енергодару, прикрившись атомною електростанцією", - написав голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у телеграмі у четвер.

"У Марганці вбили 65-річного чоловіка. Поранили щонайменше трьох: 16-річну дівчину, 38-річну жінку та 35-рiчного чоловіка. Вони у лікарні. У місті пошкоджені будинки, магазини, школа і коледж", - додав голова обладміністрації.

У свою чергу голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко повідомив, що, крім Марганця, від обстрілів сильно постраждала також територія Червоногригорівської об'єднаної територіальної громади, яка розташовується між Марганцем та Нікополем.

"Денний обстріл прибережних територій району закінчився численними руйнуваннями. Найбільше постраждали міста Марганець, Нікополь і Червоногригорівська ТГ. Маємо трьох поранених віком від 16-ти до 38-ми років. Та одного загиблого, 1957-го року народження. Армія РФ вела вогонь з території навколо ЗАЕС", - написав Євтушенко у телеграмі.

Марганець та Енергодар розташовуються на протилежних берегах Каховського водосховища, відстань між містами близько 15 км. Смт Червоногригорівка, адміністративний центр Червоногригорівської ОТГ, також розташовується на березі Каховського водосховища поряд із Марганцем.