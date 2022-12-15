Косово передало заявку на вступ до ЄС

Глава косовського уряду Альбін Курті у четвер передав чеському міністру у європейських справах Мікулашу Беку заявку на вступ до ЄС.

Церемонія відбулася у Празі, оскільки нині саме Чехія головує у Раді ЄС.

"Ми не хочемо ні стояти на задвірках, ні поспішати. Ми хочемо збудувати ЄС на нашій землі, з нашим народом", - наводять європейські ЗМІ слова Курті після передання заявки Беку.

Напередодні у Приштині цю заявку підписали представники косовської адміністрації. У церемонії взяли участь голова адміністрації Косова Вйоса Османі, прем'єр місцевого уряду Альбін Курті та голова парламенту Глаук Конюфка.

Сербський автономний край Косово та Метохія, населений албанською етнічною більшістю, після кровопролитного конфлікту в односторонньому порядку оголосив незалежність від Сербії у 2008 році. Багато західних країн визнали цей крок, проте Белград продовжує вважати ці землі складовою сербської держави. Не визнають незалежність Косова і п'ять країн-членів ЄС – Іспанія, Кіпр, Греція, Словаччина та Румунія.