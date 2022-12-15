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14:41 15.12.2022

Генштаб ЗСУ про можливе припинення вогню на Новий рік: буде лише тоді, коли жодного окупанта не залишиться на нашій землі

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Генштаб ЗСУ про можливе припинення вогню на Новий рік: буде лише тоді, коли жодного окупанта не залишиться на нашій землі

Повне припинення вогню з української сторони буде лише тоді, коли жодного російського окупанта не залишиться на території України, заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов.

"Я вважаю, що повне припинення вогню з нашого боку буде лише тоді, коли жодного окупанта не залишиться на нашій землі", - сказав він на брифінгу в Military Media Center у четвер, відповідаючи на запитання щодо ймовірності припинення вогню на Новий рік.

Теги: #прогноз #новий_рік #припинення_вогню

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